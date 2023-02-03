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Pendik'te banka çalışanlarını taşıyan servis otobüsü alev alev yandı. İşte o anlar

Pendik'te banka çalışanlarını taşıyan seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı. Otobüs kısa sürede alev topuna dönüştü. Otobüsten yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 20:37
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Pendik'te banka çalışanlarını taşıyan servis otobüsü alev alev yandı. İşte o anlar

Pendik'te banka çalışanlarını taşıyan servis otobüsü alev alev yandı. İşte o anlar
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(DHA) - Yangın, saat 18.00 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolu ayrımında, Kurtköy'deki özel bir bankanın çalışanlarını taşıyan Turgut Uzmalı yönetimindeki 34 LEV 746 plakalı servis otobüsünde çıktı.

Otobüs, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoför, araçta bulunan yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Araç şoförü Turgut Uzmalı, "Banka personeli alıyordum Kurtköy'den. Seyir halindeyken alev aldı. Yapacak bir şey yok. Kapıları açtım, yolcuları indirdim Allah'a şükür. Kendimizi kurtardık. Can sağ olsun" dedi.

 

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