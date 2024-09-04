Pendik'te hem eşini taciz ettiler hem de feci şekilde dövdüler

İddialara göre, çalışan, kadına telefon numarasını kullanarak mesaj atmış ve arkadaşlık teklifinde bulundu.
Bu durum karşısında rahatsızlık duyan kadın, yaşadıklarını hemen eşine anlattı. Öfkelenen koca, durumu öğrenir öğrenmez kafeye gitti.
Kafeye varan adam, çalışanlarla sert bir tartışmaya girdi.
Tartışmanın hızla alevlenmesi sonucu, çalışanlar ve adam arasında fiziksel bir kavga başladı.
Konya’da iğrenç görüntüler. Taciz anları kamerada
Kafe çalışanları, adamı yere yatırarak acımasızca dövdü.
Kocanın yerde uzun süre darp edilmesi çevredeki insanların müdahale etmemesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.
Bu olay, Pendik Velibaba’da büyük yankı uyandırdı.