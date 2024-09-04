Pendik'te hem eşini taciz ettiler hem de feci şekilde dövdüler

İstanbul Pendik’te yaşanan olayda, bir kafe çalışanının sipariş götürdüğü evdeki kadına telefonla rahatsız edici mesajlar göndermesiyle başlayan gerilim, şiddetli bir kavgaya dönüştü.