Pendik'te hem eşini taciz ettiler hem de feci şekilde dövdüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pendik'te hem eşini taciz ettiler hem de feci şekilde dövdüler

İstanbul Pendik’te yaşanan olayda, bir kafe çalışanının sipariş götürdüğü evdeki kadına telefonla rahatsız edici mesajlar göndermesiyle başlayan gerilim, şiddetli bir kavgaya dönüştü.

İddialara göre, çalışan, kadına telefon numarasını kullanarak mesaj atmış ve arkadaşlık teklifinde bulundu.

Bu durum karşısında rahatsızlık duyan kadın, yaşadıklarını hemen eşine anlattı. Öfkelenen koca, durumu öğrenir öğrenmez kafeye gitti.

Kafeye varan adam, çalışanlarla sert bir tartışmaya girdi.

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Tartışmanın hızla alevlenmesi sonucu, çalışanlar ve adam arasında fiziksel bir kavga başladı.

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Kafe çalışanları, adamı yere yatırarak acımasızca dövdü.

Kocanın yerde uzun süre darp edilmesi çevredeki insanların müdahale etmemesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.

Bu olay, Pendik Velibaba’da büyük yankı uyandırdı.

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