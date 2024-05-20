Yüzlerce koyunu kontrol eden iki çoban köpeği

İki çoban köpeğinin yüzlerce koyunu kaçırmadan her gün ağıla yönlendirme becerisi, dronla kaydedilen görüntülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntülerde, köpeklerin uyumlu çalışması ve koyunları düzenli bir şekilde ağıla doğru yönlendirmeleri izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi.

Dronla çekilen bu görüntüler, çoban köpeklerinin doğuştan gelen yeteneklerini ve eğitilmiş becerilerini gözler önüne serdi. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. İzleyiciler, köpeklerin bu olağanüstü koordinasyon yeteneğini ve koyun sürüsünü ustalıkla yönetme kabiliyetlerini övgü dolu yorumlarla karşıladı.