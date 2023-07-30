Pendik’te kadına şiddet skandalı. 4 erkek bir kadına saldırdı

İstanbul'da yeni bir kadına şiddet olayı meydana geldi. Pendik'te bir kadın, 4 erkek tarafından saldırıya uğradı. Yere yığılan talihsiz kadının çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Pendik’te kadına şiddet skandalı. 4 erkek bir kadına saldırdı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 erkek, bir kadını henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle darp etti. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.

Olay dün akşam saatlreinde, Pendik ilçesine bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup tarafından genç erkek, bir kadına şiddet uygulandı. Yaşadıklarıyla neye uğradığını şaşıran genç kadın, yere yığıldı. Yere düşen kadın, "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

Çevrede olaya tanıklık edenlerin herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Yaşanan olaya ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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