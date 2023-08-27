Eşini darbetti, engel olmak isteyen oğlunu silahla vurdu

İstanbul'da eşini darbeden bir adam, kendisine engel olmaya çalışan oğlunu vurdu. Talihsiz kadın ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Eşini darbetti, engel olmak isteyen oğlunu silahla vurdu

İstanbul Zeytinburnu'nda eşini darbeden Yılmaz K., kendisini durdurmaya çalışan oğlunu bacağından vurdu. Bacağından yaralanan Durmaz K. ve darbedilen anne Emine K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba Yılmaz K. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu'na bağlı Telsiz Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Yılmaz K., eşi Emine K., arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yılmaz K., eşini darbetmeye başladı. O sırada annesinin darbedilmesine kayıtsız kalamayan Durmaz K., babasını durdurmaya çalıştı. Sinirlenen baba eşini darbettiği sırada eline aldığı tabancayla oğlunu bacağından vurdu.

EŞİNİN BURNUNU KIRDI

Silah ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Burnu kırılan anne Emine K. ve bacağından yaralanan oğlu Durmaz K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba Yılmaz K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne Emine K. ile oğlu Durmaz K.'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BAĞRIŞMA VE SİLAH SESİ DUYDUK"

Olayla ilgili konuşan komşu Ayşe Çelik, "Evde oturuyorduk, bağrışma ve silah sesi duyduk. Kısa bir süre sonra polis geldi, müdahale ettiler. Genç bir delikanlı vardı bacağından yaralanmış, sanırım babası vurmuş. Çocuğu sağlık ekipleri götürdü, polis de babasını götürdü" dedi.

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