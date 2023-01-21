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Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı

Pendik'te iki genç grup arasında çıkan kavgaya mahalle esnafı müdahale edip ayırmak istedi. Kavga eden şahıslardan biri, kavgayı ayırmaya çalışan bakkalın kafasına tüp fırlattı. 

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:05
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Pendik'te kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı

Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
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İHA'nın haberine göre, olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, iki grup genç arasında kavga çıktı. Sokakta yaşanan kavgaya çevre esnafı müdahale ederek sonlandırmaya çalıştı. 

Kavganın yaşandığı bakkal dükkanının içerisinde bulunan esnaf da dükkanından çıkarak gençleri engellemeye çalıştı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, dükkanın önünde bulunan bir tüpü alıp bakkalın suratına fırlattı. 

Kafasına tüp atılan bakkal, suratından yaralandı. Gençlerin kavgası ise çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan bakkalın kendisine tüp atan kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun bir bakkalın önünde kavga ettiği, gençlerden birinin yerden aldığı tüpü bakkal esnafının suratına fırlattığı görülüyor.

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