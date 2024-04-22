Pendik’teki yol verme kavgasında bıçak çeken şahıs yakalandı

20 Nisan Cumartesi günü Harmandere Mahallesi'nde yaşanan olayda, otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü.

Otomobil sürücüsü, kamyon şoförüne bıçak çekerek saldırdı.

F.K'nın olayı cep telefonuyla kayda alması ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı tespit ederek yakaladı.

D.T. adlı şahıs, "tehdit ve hakaret" suçundan işlem yapılarak adli kontrole tabi tutuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.