Pensilvanya Üniversitesi Rektörü'nden 'antisemitizm' istifası

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill 'antisemitizm' iddiaları baskısı karşısında istifa etti

KAYNAK: Haber Merkezi
Pensilvanya Üniversitesi Rektörü'nden 'antisemitizm' istifası

Magill, Ekim ayında patlak veren İsrail-Hamas savaşının ardından üniversite kampüslerinde antisemitizmin arttığına dair Salı günü kongrede yapılan bir oturumda ifade verdikten sonra eleştirilen üç üst düzey üniversite rektöründen biriydi.

Philadelphia merkezli üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Scott Bok, Cumartesi günü üniversitenin web sitesinde yayımlanan bir açıklamada, geçici bir başkan atanana kadar görevde kalmayı kabul ettiğini söyledi. Üniversite tarafından yayınlanan duyuruda Bok, "Başkan Liz Magill'in Pennsylvania Üniversitesi Başkanlığından gönüllü olarak istifasını sunduğunu paylaşmak için yazıyorum" dedi. Bok, Magill'in üniversitenin hukuk fakültesinde kadrolu öğretim üyesi olarak kalacağını söyledi.

Magill, Harvard Üniversitesi Başkanı Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Başkanı Sally Kornbluth Salı günü ABD Temsilciler Meclisi komitesi önünde ifade verdi.

İfade özgürlüğünü koruyan bir çizgide yürümeye çalışırken, Cumhuriyetçi Temsilci Elise Stefanik'in Yahudilere soykırım çağrısında bulunmanın okullarının zorbalık ve tacizle ilgili davranış kurallarını ihlal edip etmeyeceği sorusuna kesin bir "evet" ya da "hayır" yanıtı vermeyi reddettiler.

Stefanik, Penn'in açıklamasının ardından X'te yaptığı açıklamada "Biri gitti. İki tane kaldı. Bu, Amerika'nın en 'prestijli' yüksek öğretim kurumlarını yok eden yaygın antisemitizm çürümesini ele almanın sadece başlangıcıdır" dedi.

Magill'in istifasının "gerekli olanın en azı" olduğunu söyleyen Stefanik, Harvard ve MIT'yi de benzer adımlar atmaya çağırdı.

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