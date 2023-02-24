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Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık yardımın detaylarını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri destek paketinde çeşitli insansız hava araçları (İHA), lazer güdümlü roketler ve elektronik harp ekipmanlarının olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:09
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Pentagon Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık askeri yardımın detaylarını açıkladı

Pentagon, Ukrayna’ya verilecek 2 milyar dolarlık yardımın detaylarını açıkladı
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ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılında Ukrayna ordusuna ABD savunma bütçesi kapsamındaki Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonundan 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın duyurduğu 2 milyar dolarlık yardım paketinin detayları açıklandı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'nın cesur savunucularına verdiği kararlı desteği göstermek ve Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir güvenlik yardım paketini duyuruyor. Toplamı 2 milyar ABD doları olan bu paket, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine yönelik taahhüdümüzün bir parçası olarak Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi kapsamında sağlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yardım paketinde Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, ek 155 mm top mermileri, lazer güdümlü roket sistemleri için mühimmat, CyberLux K8, Switchbalde 600, Altius-600, Jump 20 tipi İHA’lar, İHA'lara karşı koymak için elektronik harp ekipmanı, mayın temizleme ekipmanı, güvenli iletişim destek ekipmanı, eğitim, bakım ve idame finansmanının olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılına binaen yazılı açıklama yaptı.

Austin, açıklamasında, “Bir yıl önce bugün Rusya, barışçıl ve demokratik komşusu Ukrayna'ya sebepsiz yere ve savunulamaz bir işgal başlattı.” ifadesini kullandı.

Bakan Austin, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın etkisinin Ukrayna’nın ötesine geçtiğini belirtti.

ABD yönetiminin son bir yılda Ukrayna’ya verdiği yardımın 32 milyar dolara ulaştığını kaydeden Austin, 50 ülkenin savunma bakanlarının belirli aralıklarla toplandığı Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki ülkelerin de Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına işaret etti.

Austin, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in pervasız, yasa dışı savaşı sadece Ukrayna'nın egemenliğine yönelik topyekun bir saldırı ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tarihi bir tehdit değil, aynı zamanda dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir maliyetle inşa ettiği kurallar, kurumlar ve yasalar sistemine doğrudan bir saldırıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in, Ukrayna'nın savunmasının kısa sürede çökeceğini, Amerika'nın kararlılığının sarsılacağını düşündüğünü ancak yanıldığını öne süren Austin, Ukraynalıların bir yıldır ülkelerini savunduğunu ve ABD’nin de Ukrayna’yı destekleme taahhüdünde bir değişiklik olmadığını vurguladı.

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