Pep Guardiola: Bunu biz yaptıysak öldük demektir

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ligde oynanan Newcastle United maçı öncesi konuştu.

Guardiola, Chelsea'nın harcamaları hakkında konuştu. Guardiola "Biz bu harcamaları yaptıysak öldük demektir. Chelsea için bu bizden daha kolay. Bir eleştirim yok, istediklerini yapabilirler. Ama tahmin edemeyeceğiniz kadar inceleme altında oluruz. Chelsea'nin iki transfer döneminde harcadığını harcasaydık burada oturuyor olmazdım" dedi.