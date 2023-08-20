Pep Guardiola: Bunu biz yaptıysak öldük demektir

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Chelsea'nın açıklamaları hakkında konuştu.

Pep Guardiola: Bunu biz yaptıysak öldük demektir

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ligde oynanan Newcastle United maçı öncesi konuştu.

Guardiola, Chelsea'nın harcamaları hakkında konuştu. Guardiola "Biz bu harcamaları yaptıysak öldük demektir. Chelsea için bu bizden daha kolay. Bir eleştirim yok, istediklerini yapabilirler. Ama tahmin edemeyeceğiniz kadar inceleme altında oluruz. Chelsea'nin iki transfer döneminde harcadığını harcasaydık burada oturuyor olmazdım" dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Son Haberler
Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif Sağlık
Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
"İktidarın eli vatandaşın cebinden çıkmıyor" Siyaset
"İktidarın eli vatandaşın cebinden çıkmıyor"
Ekvador sandık başında Dünya
Ekvador sandık başında
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: İki yıl önce onların ilgisi olmuştu Spor
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: İki yıl önce onların ilgisi olmuştu
Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı Magazin
Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı
Ufuk Özkan'ın eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu Magazin
Ufuk Özkan'ın eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred gözünü kupalara dikti Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred gözünü kupalara dikti