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Pep Guardiola'dan Grealish'e moral dopingi: Buraya bir sezon için gelmedi

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, geçen sezonun başında takıma rekor bedelle takıma katılan ancak bekleneni veremeyen Jack Grealish için konuştu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 20:25
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Pep Guardiola'dan flaş açıklamalar

Pep Guardiola'dan Grealish'e moral dopingi: Buraya bir sezon için gelmedi
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Manchester City'e Aston Villa'dan 117 milyon euro'ya geçen sezon transfer olan Jack Grealish, gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olmuştu. Bu sezon kendisini bulan Grealish için Pep Guardiola, oyuncu için flaş açıklamalarda bulundu.

"O BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
Sky Sports'a konuşan Guardiola şunları söyledi: "Evet, bu sezon gerçekten iyi oynuyor. Ancak bildiğiniz gibi daha fazlasını istiyoruz. Belki geldiğinde yeterince iyi olmadığını düşünüyordu. Bazı oyuncular hemen adapte olurken bazıları zamana ihtiyaç duyar. Jack buraya bir sezon için gelmedi. O bizim için önemli bir oyuncu."

Bu sezon Grealish, 37 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.

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