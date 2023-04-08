Pep Guardiola'dan Grealish'e moral dopingi: Buraya bir sezon için gelmedi

Manchester City'e Aston Villa'dan 117 milyon euro'ya geçen sezon transfer olan Jack Grealish, gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olmuştu. Bu sezon kendisini bulan Grealish için Pep Guardiola, oyuncu için flaş açıklamalarda bulundu.

"O BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Sky Sports'a konuşan Guardiola şunları söyledi: "Evet, bu sezon gerçekten iyi oynuyor. Ancak bildiğiniz gibi daha fazlasını istiyoruz. Belki geldiğinde yeterince iyi olmadığını düşünüyordu. Bazı oyuncular hemen adapte olurken bazıları zamana ihtiyaç duyar. Jack buraya bir sezon için gelmedi. O bizim için önemli bir oyuncu."

Bu sezon Grealish, 37 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.