Perplexity, TikTok ile birleşme teklifini yeniledi

Perplexity AI, TikTok ile birleşme için yeni bir teklif sundu. Bu yeni düzenlemeyle, ABD hükümetinin yeni şirketin %50’sine kadar sahip olabileceği belirtiliyor. İlk olarak Associated Press tarafından duyurulan bu gelişme, bir kaynağın doğrulamasıyla TechCrunch tarafından da kesinlik kazandı.

Daha önce, Perplexity AI, TikTok’un ABD kolu ile ve bazı diğer yatırımcılarla birleşerek yeni bir şirket kurmayı teklif etmişti. Ancak yeni düzenlemeye göre, ABD hükümeti bu hisseleri, minimum 300 milyon dolarlık bir halka arz sonrasında alacak. Aynı zamanda TikTok’un şu anki Çinli sahibi ByteDance’in de şirketi elinde tutmaya devam edebileceği bildiriliyor.

Bu teklifin, eski Başkan Donald Trump yönetiminin geri bildirimleri doğrultusunda revize edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta sonu TikTok, ByteDance’in, uygulamayı satması ya da ABD’de yasaklanması yönündeki yasa nedeniyle kısa bir süreliğine devre dışı kaldı. Ancak Trump, satış süresinin uzatılacağına dair kararını duyurup, ABD’nin “%50 sahiplik” almasını istediğini belirtmişti. Ancak, Trump’ın söz konusu %50 sahiplikten kasıtlı olarak hükümetin mi yoksa ABD’li yatırımcıların mı olduğu belirsizliğini koruyor.

Bu hafta gelen başka bir raporda ise, Beyaz Saray’ın Oracle şirketinin TikTok’un ABD trafiğine dair altyapı sağlama durumunu üstlenmesi yönünde bir anlaşma müzakeresi yürüttüğü ileri sürüldü. Trump, konuya ilişkin açıklamasında “TikTok hakkında birçok kişiyle görüştüm ancak Oracle ile görüşmedim” dedi.

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ABD HÜKÜMETİNİN ROLÜ BÜYÜYOR

Trump’ın %50 sahiplik talebinin, hem ABD hükümetinin TikTok üzerindeki kontrolünü artırma hem de Çinli ByteDance şirketinin ABD pazarındaki etkisini sınırlama amacı taşıdığı belirtiliyor. TikTok’a yönelik baskılar, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları çerçevesinde önemli bir konu haline gelmişti. Hükümet, TikTok’un verileri Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesiyle platformu yasaklama tehdidinde bulunmuştu.

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BYTEDANCE VE PERPLEXİTY AI’NİN BEKLENTİLERİ

ByteDance’in TikTok’tan tamamen vazgeçmesi beklenmiyor. Şirketin, Perplexity AI ile birleşme planını kabul etmesi halinde, hâlâ önemli bir paya sahip olması olasılığı bulunuyor. ByteDance’in, Çin hükümetiyle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, platformun ABD pazarındaki geleceğiyle ilgili karmaşık bir durum ortaya çıkıyor.

Perplexity AI ise TikTok’un ABD koluyla birleşme konusunda kararlı. Şirket, AI tabanlı arama motorunun popülerliğini TikTok’un kullanıcı tabanı ile birleştirerek çok daha geniş bir pazara hitap etmeyi hedefliyor.

TikTok ve Perplexity birleşme yolunda

TİKTOK’UN GELECEĞİ

TikTok’un geleceği, yalnızca ABD’de değil, dünya çapında büyük bir belirsizlik içinde. Özellikle Çin’in, TikTok’un ABD pazarındaki faaliyetlerine dair daha fazla baskı yapması ve ABD’nin güvenlik endişeleri, gelecekteki gelişmeleri etkileyebilir.

Teklifin kabul edilip edilmeyeceği, önümüzdeki haftalarda ABD yönetiminin kararlarına ve iş dünyasıyla olan müzakerelere bağlı olarak netlik kazanacak. TikTok’un küresel olarak etkili bir sosyal medya platformu olma yolundaki çabaları ise daha fazla hükümet düzenlemeleri ve şirket birleşmeleriyle şekillenecek gibi görünüyor.