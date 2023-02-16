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Perre Antik Kenti depremde ayakta kaldı

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nin çatı kısmı hariç hasara uğramadı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:33
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Perre Antik Kenti depremde ayakta kaldı

Perre Antik Kenti depremde ayakta kaldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezindeki Komagene Krallığının 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.

Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.

Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.

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