Perseid’le gökyüzü tutuşacak! Ateş topları geliyor: Tarih yaklaştı

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid gök taşı yağmuru, yılda 8 kez gerçekleşiyor. En yoğun dönem 12 Ağustos gecesi olacak ve saatte 100 meteor görünecek. Meteorlar, saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girerek ateş topları gibi parlayacak.

2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, binlerce yıl öncesine dayanan kuyruklu yıldızların bıraktığı kalıntılar, gök taşı yağmurlarını oluşturuyor.

Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid yağmurları, her yıl dünyayı büyülüyor. Perseid, 14 Temmuz’dan 1 Eylül’e kadar süren ve en etkileyici meteor yağmuru olarak öne çıkıyor. Zirve, 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak.

ATEŞ TOPLARININ BÜYÜSÜ

Gök Olayları Yıllığı’nda, Perseid’in 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’ndan kaynaklandığı belirtiliyor. 26 kilometre çaplı bu kuyruklu yıldız, 133 yılda Güneş etrafında bir tur atıyor.

Perseid, saatte 75-100 meteorla en yoğun yağmurlardan biri. Meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı’ndan yayılıyormuş gibi görünecek.

HIZ VE PARLAKLIK ŞÖLENİ

Meteorların atmosfere giriş hızı saniyede 59 kilometre civarında. Yıllıkta, “Perseid sırasında ‘ateş topları’ adı verilen parlak meteorlar görülebilir.

Bunlar, eksi 3 kadir parlaklığa ulaşan, uzun süreli ışık patlamalarıyla dikkat çeker” deniliyor.

GÖKYÜZÜ TUTKUNLARININ BULUŞMASI

Perseid’i izlemek isteyenler, şehir ışıklarından uzak alanlarda toplanıyor. Hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu görsel şöleni deneyimlemek için hazırlıklar yapılıyor.

