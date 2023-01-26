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Peru Honduras'taki büyükelçisini süresiz geri çekti

Peru, iç işlerine müdahale ettiğini ileri sürdüğü Honduras'taki büyükelçisini süresiz geri çağırdı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:28
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Peru Honduras'taki büyükelçisini süresiz geri çekti

Peru Honduras'taki büyükelçisini süresiz geri çekti
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Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro'nun Peru'nun iç işlerine "kabul edilemez" şekilde müdahale ettiği savunuldu.

Açıklamada, Peru'nun Tegucigalpa Büyükelçisi Jorge Alejandro Raffo'nun süresiz olarak geri çağrıldığı bildirildi.

Peru basınında çıkan haberde, Honduras Cumhurbaşkanı Castro'nun, Peru'nun geçici Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi tanımayı reddettiği öne sürüldü.

Castro, 24 Ocak'ta Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğunun (CELAC) 7'nci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki konuşmasında, Peru'da gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade ederek, Castillo'nun derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.

Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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