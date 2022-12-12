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Peru'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını istedi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:51
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Peru'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Peru'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Ülkenin güneyini ve kuzeyini birbirine bağlayan Pan-Amerikan yolunu trafiğe kapatan protestocular, Boluarte'nin görevi bırakmasını ve Kongrenin kapatılmasını talep etti.

Yetkililer, göstericilerin Peru'nun en kalabalık ikinci kenti Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Uluslararası Havalimanı'na zorla girdiğini ve pistlerin bazılarını yaktıkları lastiklerle kapattıklarını bildirdi.

Polis, bazı otoyollarda barikat kuran ve lastik yakan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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