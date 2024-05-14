Sahibinin mezarının başından ayrılmayan kedi yürekleri dağladı

İnternet üzerinde hızla yayılan ve izleyenlerin yüreklerini burkan bir video, kedilerin de ne kadar vefakar olabileceğini gözler önüne serdi. İki yıl önce sahibi vefat eden bir kedi, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor. Sahibinin ölümüyle birlikte sokaklarda yaşamaya başlayan kedi, günlerini mezar başında geçiriyor.

Bu duygusal anlar, bir ziyaretçi tarafından fark edilip kaydedildi. Videoda, kedinin sahibinin mezarının etrafında gezinmesi, izleyenleri derinden etkiledi. Kullanıcılar, sıkça nankör olarak adlandırılan kedilerin aslında ne kadar sadık ve vefakar olabileceğini belirterek duygularını paylaştı. Kedinin sahibine olan bağlılığı, birçok kişinin gözlerini doldurdu.