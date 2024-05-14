Online alışveriş Çin'de başka bir boyuta ulaştı: Kargo firmasından görüntüler

Çin'de bir kargo firmasına ait depoda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, binlerce paketin kargolanma süreci detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Yüzlerce çalışanın ve robotların koordine çalışarak paketleri ayırması ve yüklemesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Online alışverişin ne kadar büyük bir endüstri haline geldiğini bir kez daha kanıtlayan bu video, özellikle pandemi döneminde artan e-ticaret hacminin ulaştığı boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor