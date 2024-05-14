Online alışveriş Çin'de başka bir boyuta ulaştı: Kargo firmasından görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
Online alışveriş Çin'de başka bir boyuta ulaştı: Kargo firmasından görüntüler
Çin'de bir kargo firmasında kaydedilen görüntüler, binlerce paketin kargolanma aşamasını gösteriyor. Video, online alışverişin ulaştığı boyutu gözler önüne sererek izleyenleri şaşırttı.

Çin'de bir kargo firmasına ait depoda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, binlerce paketin kargolanma süreci detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Yüzlerce çalışanın ve robotların koordine çalışarak paketleri ayırması ve yüklemesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Online alışverişin ne kadar büyük bir endüstri haline geldiğini bir kez daha kanıtlayan bu video, özellikle pandemi döneminde artan e-ticaret hacminin ulaştığı boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor

Son Haberler
Kayseri'de tarihi eser operasyonu. 1 gözaltı Yerel Haberler
Kayseri'de tarihi eser operasyonu. 1 gözaltı
"Dilber evin barkın yok mu?" ile tanınan Ankaralı şarkıcı halk konseri vermeye başladı Video
"Dilber evin barkın yok mu?" ile tanınan Ankaralı şarkıcı halk konseri vermeye başladı
Afrika'dan şaşırtıcı görüntüler: Dört akbaba iki aslan sırtlan ve zürafa aynı yolda uzun uzun bakıştı Video
Afrika'dan şaşırtıcı görüntüler: Dört akbaba iki aslan sırtlan ve zürafa aynı yolda uzun uzun bakıştı
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü! Video
İlginç kaza: Kadın sürücü merdiveni rampa zannetti aracını merdivenlere sürdü!
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı Yerel Haberler
Cinayetten aranan şahıs Muş’ta yakalandı
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş" Video
Londra'da araba kullanırken yaşadığı zorluklara isyan etti: "Bütün şehir minik arabalara göre düzenlenmiş"