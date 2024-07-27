Peru’da kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı.

Olay, iki yolcu otobüsünün çarpışmasının ardından meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle bir otobüs, kontrolden çıkarak yaya geçidinde bulunan bir kişiye çarptı. Görgü tanıkları, çarpışan otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını ifade etti. Yaralıların, otobüslerdeki yolculardan oluştuğu belirtildi.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir kişinin kontrolden çıkan otobüsü fark ederek kaçmaya çalıştığı, ancak otobüs ile elektrik direği arasında kalarak hayatını kaybettiği görüldü. Ayrıca, otobüs kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklete çarparken, motosiklet sürücüsü son anda kaçmayı başardı.