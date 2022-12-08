﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı

Peru Cumhuriyet Kongresi’nde Çarşamba günü yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başkanı seçilen Dina Boluarte, kısa süre sonra kongrede yemin ederek göreve başladı. Eski Başkan Pedro Castillo hükümetinde başkan yardımcılığı yapan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte aynı zamanda ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Kongredeki kürsüde “Tanrı, anavatan ve anayasa” üzerine yemin ettikten sonra yasa gereği bugünden itibaren 28 Temmuz 2026 tarihine kadar görevde bulunacağını belirten Dina Boluarte, konuşmasında ulusal egemenliği savunacağını, ülke anayasası ve tüm yasalara uyacağını ve uygulayacağını taahhüt etti.

Çarşamba sabahı eski Başkan Pedro Castillo’nun kongreyi feshetme kararı ile ülkede başlayan siyasi krizin ardından Peru Cumhuriyet Kongresi’nde yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Pedro Castillo’nun görevden alınması ve yerine ise Başkan Yardımcısı Dina Boluarte’nin getirilmesi kararı alınmıştı. Karar sonrası Peru Ulusal Polisi yasa gereği Pedro Castillo’yu gözaltına alarak başkent Lima Valiliğine teslim etmişti. (İHA)