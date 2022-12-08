8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı

Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı

Peru’da Çarşamba günü yaşanan siyasi kriz nedeniyle görevine son verilerek gözaltına alınan eski Başkan Pedro Castillo’nun yerine Başkan Yardımcısı Dina Boluarte yemin ederek göreve geldi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 02:52
Takip Et

Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı

Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
+
Aa
-

Peru Cumhuriyet Kongresi’nde Çarşamba günü yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başkanı seçilen Dina Boluarte, kısa süre sonra kongrede yemin ederek göreve başladı. Eski Başkan Pedro Castillo hükümetinde başkan yardımcılığı yapan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte aynı zamanda ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Kongredeki kürsüde “Tanrı, anavatan ve anayasa” üzerine yemin ettikten sonra yasa gereği bugünden itibaren 28 Temmuz 2026 tarihine kadar görevde bulunacağını belirten Dina Boluarte, konuşmasında ulusal egemenliği savunacağını, ülke anayasası ve tüm yasalara uyacağını ve uygulayacağını taahhüt etti.

Çarşamba sabahı eski Başkan Pedro Castillo’nun kongreyi feshetme kararı ile ülkede başlayan siyasi krizin ardından Peru Cumhuriyet Kongresi’nde yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Pedro Castillo’nun görevden alınması ve yerine ise Başkan Yardımcısı Dina Boluarte’nin getirilmesi kararı alınmıştı. Karar sonrası Peru Ulusal Polisi yasa gereği Pedro Castillo’yu gözaltına alarak başkent Lima Valiliğine teslim etmişti. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
3
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
4
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
5
﻿MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
﻿MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
6
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
7
﻿Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
﻿Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
﻿Kuşadası’nda 4 büyüklüğünde deprem
﻿Kuşadası’nda 4 büyüklüğünde deprem
﻿Kuşadası’nda 4 büyüklüğünde deprem
﻿İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
﻿İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
﻿İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı
﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı
﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.