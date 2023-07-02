Perulu narkotik uzmanı: Türkiye kokain sevkiyatında kullanılan üslerden birine dönüştü

Perulu narkotik uzmanı Jaime Antezana, uyuşturucu ticaretiyle ilgilenen ve ülkede “NarkoTürk” olarak adlandırılan Türklerin Peru’da 2014 yılından itibaren faaliyetlerine başladığını söyledi.

VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir’in haberine göre, Mart sonunda Türkiye’ye gidecek bir konteynerde 2,31 ton kokainin yakalandığı Peru, Kolombiya’dan sonra en çok kokain üreten ülke konumunda. Peru polisi 1,5 yıl önce Türkiye’ye 1582 litre sıvılaştırılmış kokain gönderme hazırlığında olan Ahmet Bektaş adlı bir Türk vatandaşını tutuklamıştı.

“Kokain, Avrupa’ya daha çok liman kentlerinden Pasifik Okyanusu’ndan ya da hava veya karayoluyla Brezilya’ya taşınarak Atlantik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor” diye bilgiler veren Antezana, Türkiye’ye sevk edilmek istenirken yakalanan 2,3 ton kokain hakkında da, “El Callao Limanı’ndaydı ve bu büyüklükteki bir sevkiyat için hem içeride hem de uluslararası anlamda ciddi ilişkilerin olması gerekiyor” dedi.

Sözlerinin devamında, “Peru’da bir adet bile konteyner tarama cihazının olmaması, uyuşturucu tacirlerinin siyasi güce sahip olmaları ve bazı uluslararası lojistik firmalarıyla olan ilişkileri; rüşvet ağı gibi etkenler organize suç örgütleri için avantajlar sağlıyor. Peru’da bütün ülkelerden suç örgütleri bulunuyor, bunlardan biri de Türkler” diyen Antezana, Türkiye’nin Latin Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya kokain sevkiyatında kullanılan üslerden birine dönüştüğünü söyledi.

2014 yılından itibaren uyuşturucu ticaretiyle ilgilenen Türkler’in Peru’da faaliyetlerde bulunduğunun duyulmaya başlandığını söyleyen narkotik uzmanı, “İlk etapta koka ekimi yapılan ve kokain üretilen yerlerde Türkler’in de dolaşmaya başladığını duyduk. Bu süreç pazarda incelemelerin yapıldığı, üreticilerle ve satıcılarla ilişkilerin kurulduğu, farklı lojistik süreçlerinin araştırıldığı bir süreç. Sonrasında da bazı Türkler’in havayolu ve canlı kurye dahil farklı yöntemlerle uyuşturucu sevkiyatını organize etmeye başladıkları biliniyor. Burada bizim Los Turcos dediğimiz Ortadoğu kökenli, doğrudan üretim ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve belli bölgeleri kontrol altında tutan karteller var ancak onların içinde Türkiye’den grupların olup olmadığı bilinmiyor. Türkiye’ye büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı ilk kez 1,5 yıl önce gündeme geldi” ifadelerini kullandı.

Peru polisinin 2021 Ekim ayında, Türkiye’ye soya yağı içinde 1583 litre yani 1,5 tonun üzerinde sıvılaştırılmış kokain göndermek isterken yakaladığı Türk vatandaşı Ahmet Bektaş ile birlikte, Peru’daki NarkoTürk varlığı da tescillenmiş oldu.