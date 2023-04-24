ABD’de ev hapsinde tutulan ve yolsuzlukla suçlanan Peru’nun eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo yargılanmak üzere ABD’den Peru’ya iade edildi. Toledo, iade kararının ardından bu sabah yerel saatle 7.02’de tarifeli bir uçuşla başkent Lima’daki Jorge Chavez Uluslararası Havaalanı’na getirildi. Peru’da adli makamlara teslim edilen Toledo, daha sonra kimlik kontrolü ve tıbbi muayene için mahkemeye sevk edildi.

TOLEDO, HAKKINDA 20 YILDAN FAZLA HAPSİ İSTENİYOR

Peru tarafından kara para aklamak ve devleti zarara uğratmak amacıyla gizli anlaşma yapmakla suçlanan Toledo 18 aylık önleyici gözaltına alınırken, savcılığın kendisi için 20 yıl 6 ay hapis cezası talep ettiği bildiriliyor.

TOLEDO’NUN 35 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI

Peru’da 2001-2006 yılları arasında devlet başkanlığı yapan 77 yaşındaki Toledo, görevi sırasında Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht’ten Interoceanica Sur otoyolunun inşaatını kazanması karşılığında 35 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Toledo, hakkındaki suçlamaları reddederken, Odebrecht şirket yetkilileri ise ihale alabilmek için Latin Amerikalı yetkililere onlarca yıldır rüşvet verdiklerini ABD makamlarına itiraf etti.

Toledo, 2016 yılında ABD’ye yerleştikten sonra Peru’nun iade talebi üzerine 2019 yılında burada tutuklanarak hücre hapsine alınmıştı. Ancak 2020 yılında, küresel Covid-19 salgını ve yaşadığı akıl sağlığı sorunları nedeniyle Toledo’nun tutukluluk halinin ev hapsiyle devam etmesine karar verilmişti. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Peru’ya iade edilme kararına Toledo’nun yaptığı itiraz federal bir mahkemece reddedilmiş ve yargıç iade edilmesine hükmetmişti.

PERU’DA ÇOK SAYIDA ESKİ DEVLET BAŞKANI TUTUKLU

Ülkesinde 1990-2000 yılları arasında görev yapan Alberto Fujimori, seçim kampanyaları esnasında rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından Peru’dan kaçmış, 2007 yılında tutuklanan Fujimori, Şili’den Peru’ya iade edilmişti. Fujimori, görevde bulunduğu sürede 25 kişinin ölüm emrini verdiği, zimmetine para geçirdiği ve rüşvet aldığı gerekçesiyle 25 yıla mahkum edilmişti.

Odebrecht’ten rüşvet almak suçlanan ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkan Pedro Pablo Kuczynski de 2019’dan bu yana ev hapsinde tutuluyor. Kuczynski’den bir önceki Devlet Başkanı Alan Garcia, 2019'da Odebrecht davası nedeniyle tutuklanmamak için intihar etmişti.

Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından geçtiğimiz sene 7 Aralık'ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınmış, Castillo'ya 16 Aralık'ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti.

(İHA)