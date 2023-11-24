Peşine takılan ayıdan kükreyerek kurtuldu

Yürüyüşe çıkan bir kadın karşısına çıkan anne ve bebek ayıdan kükreyip onları korkutmaya çalışarak kurtuldu. O anları kaydeden kadın sosyal medyada gündem oldu
25 Kasım 2023 Cumartesi
Yürüyüşe çıkan bir kadın karşısına çıkan anne ve bebek ayıdan kükreyip onları korkutmaya çalışarak kurtuldu. O anları kaydeden kadın sosyal medyada gündem oldu
Yürüyüşe çıkan bir kadın karşısına çıkan anne ve bebek ayıdan kükreyip onları korkutmaya çalışarak kurtuldu. O anları kaydeden kadın sosyal medyada gündem oldu