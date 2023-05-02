Peskov tahıl anlaşması hakkında konuştu: Zaman darlıyor

Kremlin sözcüsü Peskov, tahıl anlaşmasıyla ilgili yaptığı konuşmada "Tahıl anlaşmasının Rusya tarım sektörüyle ilgili kısmında koşullar yerine getirilmedi, zaman daralıyor" dedi.

Peskov tahıl anlaşması hakkında konuştu: Zaman darlıyor

Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu yerlerden bir tanesi Ukrayna. Rusya ile yaşanan savaştan dolayı burası odak noktası haline gelmişken, dünya gıda krizi tehdidiyle de karşı karşıya.

En büyük tahıl üreticilerinden olan Ukrayna ve Rusya'nın bu durumu tüm dünyayı endişelendirirken, oluşturulan tahıl koridoruyla bir rahatlama yaşanmıştı.

Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklama yeniden bir krizin geldiğini gösteriyor. Sözcü yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili temaslar devam ediyor, ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç vermedi. Kremlin, tahıl anlaşmasıyla ilgili gelecekteki temasların seviyesini, zamanını ve yerini belirtmiyor. Almanya'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı müdahalesi her geçen gün artıyor. Tahıl anlaşmasının Rusya tarım sektörüyle ilgili kısmında koşullar yerine getirilmedi, zaman daralıyor" dedi.

Öne Çıkanlar
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Telefon bataryası infilak etti Güncel
Telefon bataryası infilak etti
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir Siyaset
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir
Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir? Keşfet
Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir?
Teknolojik cihazlar fıtık yapar mı Sağlık
Teknolojik cihazlar fıtık yapar mı
Tatlı düşkünlüğü genetik mi Sağlık
Tatlı düşkünlüğü genetik mi
Son dakika... Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı Güncel
Son dakika... Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı