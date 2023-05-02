Peskov tahıl anlaşması hakkında konuştu: Zaman darlıyor

Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu yerlerden bir tanesi Ukrayna. Rusya ile yaşanan savaştan dolayı burası odak noktası haline gelmişken, dünya gıda krizi tehdidiyle de karşı karşıya.

En büyük tahıl üreticilerinden olan Ukrayna ve Rusya'nın bu durumu tüm dünyayı endişelendirirken, oluşturulan tahıl koridoruyla bir rahatlama yaşanmıştı.