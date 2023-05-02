Peskov tahıl anlaşması hakkında konuştu: Zaman darlıyor

Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu yerlerden bir tanesi Ukrayna. Rusya ile yaşanan savaştan dolayı burası odak noktası haline gelmişken, dünya gıda krizi tehdidiyle de karşı karşıya.
En büyük tahıl üreticilerinden olan Ukrayna ve Rusya'nın bu durumu tüm dünyayı endişelendirirken, oluşturulan tahıl koridoruyla bir rahatlama yaşanmıştı.
Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklama yeniden bir krizin geldiğini gösteriyor. Sözcü yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili temaslar devam ediyor, ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç vermedi. Kremlin, tahıl anlaşmasıyla ilgili gelecekteki temasların seviyesini, zamanını ve yerini belirtmiyor. Almanya'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan ve dolaylı müdahalesi her geçen gün artıyor. Tahıl anlaşmasının Rusya tarım sektörüyle ilgili kısmında koşullar yerine getirilmedi, zaman daralıyor" dedi.