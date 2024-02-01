Pesto sos nasıl yapılır? Pesto sos tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Pesto sos nasıl yapılır? Pesto sos tarifi için malzemeler neler?
İtalyan mutfağının popüler soslarından Pesto sosu makarnalarda sıkça kullanılmaktadır. Evde kolaylık yapabileceğiniz pesto sos tarifini sizler için derledik. Peki, pesto sos nasıl yapılır? Pesto sos tarifi için malzemeler neler?

Pesto sosunu istediğiniz yemeğin üzerine veya yanında servis edebilirsiniz. Makarna üzerine sosu ekleyip karıştırarak kullanabilir veya dilerseniz ekmek, salata veya et yemekleriyle de kombinleyebilirsiniz. Peki, pesto sos nasıl yapılır? Pesto sos tarifi için malzemeler neler?

PESTO SOS TARİFİ

Taze fesleğen, parmesan peyniri, pine nuts (çam fıstığı), sarımsak ve zeytinyağı içeren bu sos, makarna, salata, sandviç ve hatta çeşitli et yemekleriyle harika bir uyum sağlar.

- 2 su bardağı taze fesleğen yaprakları

- 1/2 su bardağı parmesan peyniri (rendelenmiş)

- 1/3 su bardağı pine nuts (çam fıstığı)

- 3 diş sarımsak (isteğe bağlı olarak miktarı arttırılabilir)

- 1/2 su bardağı zeytinyağı (extra virgin tercih edilebilir)

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PESTO SOS NASIL YAPILIR?

Taze fesleğen yapraklarını yıkayın ve suyunu süzün.

Sarımsakları soyun ve pine nuts ile birlikte bir blender veya mutfak robotunda iri parçalar haline gelene kadar çekin.

Çekilmiş sarımsak ve pine nuts karışımına taze fesleğen yapraklarını ekleyin.

Zeytinyağını ekleyin ve karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'dan geçirin.

Rendelenmiş parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip tekrar karıştırın. Karışımın kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

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