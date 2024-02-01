Zeytinyağlı Pırasa Yemeği Nasıl Yapılır? Zeytinyağlı Pırasa Tarifi?

Damla Baylan
Zeytinyağlı Pırasa Yemeği Nasıl Yapılır? Zeytinyağlı Pırasa Tarifi?
Pırasa, içerdiği bol lif sayesinde sindirim sisteminize fayda sağlar. Pırasa, soğan ailesinden bir antioksidan sebzedir ve kışın yetişir. Peki, Kış sebzelerinden olan pırasanın zeytinyağlı yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı pırasa yemeği, kış sebzelerinden olan pırasayı zeytinyağı, pirinç, havuç, limon ve portakal suyu ile lezzetlendiren bir yemektir. Hem sağlıklı hem de pratik bir tariftir. İsterseniz ılık, isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Peki, Kış sebzelerinden olan pırasanın zeytinyağlı yemeği nasıl yapılır?

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ZEYTİNYAĞLI PİRASA MALZEMELERİ

Zeytinyağlı pırasa yemeği yapmak için gerekli malzemeler ve adımlar şöyle:

500 gram pırasa

2 adet havuç

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet limon suyu

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

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ZEYTİNYAĞLI PİRASA NASIL YAPILIR?

Dış kabuklarını ve kök kısımlarını ayıkladığınız pırasaları bol suda yıkadıktan sonra verev şeklinde doğrayın.

Kabuğunu soyduktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye kestiğiniz havuçları pırasalarla uyumlu olacak şekilde kesin.

Geniş tabanlı bir tencereye sırasıyla; doğranmış pırasa ve havuçları yerleştirin.

Duruladıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri üzerlerine serpiştirin.

Zeytinyağın yarısını ekleyerek hafifçe kavurun.

Bir bardakta portakal suyu, limon suyu ve suyu birleştirin. Ardından tenceredeki pırasaların üzerine ekleyin.

Toz şeker ve tuzunu ilave ederek hafifçe karıştırın.

Üzerine zeytinyağı gezdirdiğiniz pırasayı, kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişirin.

Zeytinyağlı pırasa yemeğiniz hazır. Afiyet olsun!

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PIRASAYI NASIL SAKLAMALIYIM?

Pırasayı uzun süre sağlıkla muhafaza etmek için dondurucuda saklayabilirsiniz. Dondurucuda pırasa saklamak için üç farklı yöntem vardır:

• Pırasayı çiğden buzluğa koyma: Bu yöntemde pırasayı yıkayıp dilimledikten sonra pişirme kağıdı serili bir tepsiye yayıp dondurucuda donduruyorsunuz. Daha sonra donmuş pırasaları poşetlere koyup tekrar buzluğa kaldırıyorsunuz.

• Pırasayı şoklayarak dondurucuda saklama: Bu yöntemde pırasayı yıkayıp dilimledikten sonra kaynar suya atıp birkaç dakika haşlıyorsunuz. Sonra pırasaları buzlu suya koyup soğutuyorsunuz. Ardından kurulayıp poşetlere koyup buzluğa kaldırıyorsunuz.

• Pırasayı haşlayarak buzluğa koyma: Bu yöntemde pırasayı yıkayıp dilimledikten sonra kaynar suyun içine atıp haşlıyorsunuz. Sonra pırasaları sudan çıkarıp kurulayıp poşetlere koyup buzluğa kaldırıyorsunuz.

Bu yöntemlerin her birinin avantaj ve dezavantajları vardır. Hangi yöntemi seçeceğiniz pırasayı nasıl kullanacağınıza bağlıdır.

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PIRASAYI NASIL TEMİZLERİM?

Pırasayı temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

• Pırasaların kök ve uç kısımlarını kesip atın.

• Pırasaların dış kabuklarını soyun.

• Pırasaları uzunlamasına bıçakla yarın.

• Pırasaları bol suda yıkayın. Toprak veya çamur varsa elinizle ovalayın.

• Pırasaları istediğiniz şekilde doğrayın.

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