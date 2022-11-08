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Petkim 9 aydaki net kârı 5,8 milyar lira

Petkim 9 aylık net kârı geçen yıla göre yüzde 48 arttı, 5,8 milyar liraya ulaştı. SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim'in net satışlarının da yüzde 109 arttığı açıklandı

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 14:06
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Petkim 9 aydaki net kârı 5,8 milyar lira. Geçen yıla göre net satışlar da arttı

Petkim 9 aydaki net kârı 5,8 milyar lira
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SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 9 aylık dönemi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,8 milyar lira net kârla tamamladığını açıkladı. Petkim’in açıklamasında ayrıca, "Üçüncü çeyrekte Petkim, Kur Korumalı Mevduat (KKM) enstrümanının da katkısıyla 2023 yılında gerçekleşecek Eurobond itfasına hazırlık olarak nakit pozisyonunu güçlendirdi" denildi.

Petkim, yılın 9 aylık dönemine dair konsolide finansal raporunu bugün açıkladı. Şirketin tüm dünyada düşen kâr marjları ve petrokimya ham madde fiyatlarının artışını avantaja çevirdiğinin belirtildiği Petkim açıklaması şöyle:

“NET SATIŞLAR YÜZDE 109 ARTTI 

Petkim, yılın 9 aylık dönemini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,8 milyar lira net kârla kapattı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 19,2 milyar lira olan net satışlar, bu yılın aynı döneminde yüzde 109 artışla 40 milyar liraya yükseldi.

PETKİM KKM KATKISIYLA NAKİT POZİSYONUNU GÜÇLENDİRDİ

Petkim, yılın ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyada düşen kâr marjlarının ve petrokimya ham madde fiyatlarının artışını, STAR Rafineri entegrasyonu ile etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde avantaja çevirdi. Üçüncü çeyrekte Petkim, Kur Korumalı Mevduat (KKM) enstrümanının da katkısıyla 2023 yılında gerçekleşecek Eurobond itfasına hazırlık olarak nakit pozisyonunu güçlendirdi.

 

PETKİM’DE YATIRIMLAR DEVAM ETTİ

 9 aylık dönemde üretim gücünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1,7 milyar TL yatırım yapıldı. Daha önceki dönemlerde sadece sahada üretim ve bakım işlerinde uygulanan Çevik Dönüşüm Modeli, üçüncü çeyrekte SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nin idari birimlerde dahil olmak üzere bütün fonksiyonlarında uygulamaya alındı. Çevik dönüşümün etkileri güvenilirlik, bütünlük, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik ve çalışan motivasyonunda artış olarak görüldü. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde Çevik İş Modeli’ne geçiş ile takımlar, fonksiyon hedefleri etrafında birleşmek yerine şirkete katılan değeri optimize etmeyi sağlayacak ortak amaçlar etrafında birleştiler. Bu sayede SOCAR Türkiye’de hedeflenenin üzerinde yüzde 2-3 kapasite artışı gerçekleştiği gibi, proses parametre değişkenliklerinde azalma gözlemlendi. Çevik İş Modeli’ne geçiş ile birlikte çalışan ekiplerin motivasyonunda kısa bir sürede yüzde 5 artış olduğu görüldü.”

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