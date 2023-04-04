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Kesinti kararı bile petrolün fiyatını uçurdu

Petrol devi ülkelerinin petrol üretimini kısma kararı petrol fiyatlarını bir anda yukarıya çekti. Karar Mayıs'ta uygulanmaya başlayacak ama Hem Brent Petrol hem WTI Teksas petrolünün fiyatları bir anda zirve yaptı

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:44
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Petrol devlerinin kesinti kararı bile fiyatları uçurdu

Kesinti kararı bile petrolün fiyatını uçurdu
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OPEC+ grubu yaptığı son açıklamada beklentilerin aksine, üretimde kesinti kararı aldı ve günlük petrol üretimini 1.16 milyon varile düşürüleceği açıklandı. 

Kararın mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı ifade edilirken; karar sonrası petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında yüzde 8’lik artış yaşandı.

Sachs Brent petrolde aralık ayı tahminini 95 dolara çıkardı. Banka, üretim kısıntısının petrol fiyatlarında yüzde 7’lik artış sağlayabileceğini, Suudi Arabistan ve OPEC+’nın petrol gelirlerinin artmasına katkıda bulunabileceğini belirtti. JPMorgan de brent petrol için 2023 ikinci çeyrek ortalama fiyat beklentisini 89 Dolar olarak korurken, dördüncü çeyrek beklentisini 94 dolara çıkardı.

BRENT PETROLÜN FİYATI NE KADAR OLDU

Küresel piyasalarda, OPEC+’nın üretim kesintisine gitme kararının Fed’in işini daha karışık hale getirdiği belirtiliyor. “Kesinti kararı ABD bankacılık krizleriyle ve yüksek enflasyonla mücadele eden ülkeleri zorlayacak” yorumları yapıldı.

Brent petrol bugün saat 09.30 itibarıyla 85,36 dolardan işlem gördü. WTI Teksas türü petrol ise 80 doların üzerinde. O da 09.30 itibarıyla 80,86 dolardan piyasaya sunuldu. 

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