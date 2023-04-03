Akaryakıt fiyatlarını artıracak kesinti kararı. Mayıs ayından itibaren başlıyor

OPEC+ mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gitme kararı aldı.

MilliGazete'de yer alan habere göre, Rusya'nın Temmuz ayında mevcut kesintisini genişletmesiyle birlikte, petrol piyasasında 1,6 milyon varillik kesinti söz konusu olacak.

Yapılacak kesintilerin küresel anlamda akaryakıt fiyatlarını artış yönünde etkileyeceği konuşuluyor.

PETROL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Suudi Arabistan'ın, diğer OPEC+ ülkelerinin de koordinasyonunda aldığı karara göre, ülke Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisi, söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına alınmış ihtiyati bir karar olduğunu belirtti.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme kararı almıştı.

Bu son karar, bankacılık krizinin resesyon yaratacağı endişeleri ve Çin'in talep görünümü arasında petrol piyasasının dalgalanmasıyla birlikte geldi.