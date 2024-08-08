Petrol fiyatları yükselişe geçti

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) ham petrol stoklarında sürpriz bir düşüş bildirmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi. Bu düşüş, resesyon endişelerinin yol açtığı düşüşün tersine döndü.

Benzin ve damıtık stoklarında, daha önceki büyük artış tahminleri haklı çıktı.

Çin'de yakıt talebinin zayıfladığına dair kanıtlara rağmen, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler petrol fiyatlarına etki etti.

Benzin stokları 2 Ağustos'ta sona eren haftada 1,3 milyon varil artarken, bir önceki haftaki 3,7 milyon varillik düşüşe kıyasla daha düşük seyretti.

Benzin üretimi geçen hafta günlük ortalama 10 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu, bir önceki haftanın ortalamasının biraz üzerinde gerçekleşti.

Orta damıtıklarda EIA, 2 Ağustos'a kadar olan hafta için 900.000 varillik bir stok artışı tahmininde bulundu; bu, bir önceki haftaki 1,5 milyon varillik artışla karşılaştırılabilir.

Orta distilat üretimi geçen hafta günlük ortalama 5 milyon varil olarak gerçekleşti ve bir önceki haftaya göre ılımlı bir artış daha yaşandı.

Öte yandan petrol fiyatları, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler ve geçen Cuma günü açıklanan beklenenden zayıf istihdam raporunun ardından resesyon ihtimali nedeniyle borsada yaşanan düşüşün tetiklediği Pazartesi günkü düşüşün ardından zayıf seyrini sürdürdü.

Salı günü API'nin raporu düşüş eğilimine katkıda bulundu ve bugün erken saatlerde açıklanan yeni Çin petrol ithalat verileri de düşüş eğilimini körükledi. Gümrük verilerine göre Çin'in Temmuz petrol ithalatı yıllık bazda %12 ve aylık bazda %3 düşerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geldi.