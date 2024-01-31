Petrol ithalatı arttı bütçede delik büyüyecek

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, geçtiğimiz yıl yüzde 4,7 artış göstererek 4 milyon 155 bin 565 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 12,6 artış göstererek 2 milyon 965 bin 663 ton oldu.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 14,8 azalış göstererek 782 bin 934 tona geriledi.

Havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ithalatın kalan bölümünü oluşturan ürünler oldu.

Bu verilere göre toplam ithalat geçtiğimiz yıl yüzde 4,7 artış göstererek 4 milyon 155 bin 565 ton gerçekleşti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 568 bin 150 tonla Rusya'dan sağlanırken, bu ülkeyi 481 bin 667 tonla Irak ve 421 bin 314 tonla Kazakistan olarak sıralandı.

Diğer yandan, benzin satışları geçtiğimiz yıl yüzde 35,5 artışla 344 bin 32 tona yükselirken, motorin satışları yüzde 8,45 yükselişle 2 milyon 219 bin 935 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 11 yükselerek 2 milyon 718 bin 556 ton olarak kaydedildi.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 65 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçtiğimiz yüzde 65 artarak 479 bin 612 tona yükselirken denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 55,7 azalarak 37 bin 734 ton oldu.

Benzin türleri ihracatı yüzde 32,6 artarak 161 bin 70 ton, motorin türleri ihracatı ise yüzde 61,5 artarak 347 bin 482 ton olarak kaydedildi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 65 artarak 1 milyon 334 bin 416 tona çıktı.

Motorin türleri üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 8,7 artarak 1 milyon 568 bin 257 ton, benzin türleri üretimi yüzde 27 artarak 493 bin 325 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 51 artarak 468 bin 809 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 73 azalarak 26 bin 603 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 11,4 artışla 3 milyon 385 bin 454 tona yükseldi.