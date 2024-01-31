Gabar'da petrol üretimi rekoru kırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Gabar'da petrol üretimi rekoru kırıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar'da bir günde 35 Bin 61 varil petrol üretimiyle rekor kırıldığını duyurdu.

Şırnak Gabar'daki petrol kuyularından üretim artıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yaptığı duyuruyla üretim rekoru kırıldığını açıkladı. TPAO'dan yapılan açıklamaya göre bir günde 35 Bin 61 varil petrol üretildiği duyuruldu.

Haber, TPAO'nun sosyal medya sayfasında "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık" başlığıyla duyuruldu.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açılan kuyularla birlikte 28 kuyuda üretimin devam ettiği belirtilirken, 35 bin 61 varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada 2024 sonu hedefinin günlük Günlük 100.000 varil petrol olduğu kaydedildi.

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