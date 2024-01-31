Rusya’dan petrol kaç dolara alınıyor?

Yayımlanan verilere göre ithalatın 3 milyar 571 milyon 850 bin metreküpü boru hatlarıyla, 861 milyon 980 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla sağlandı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 7,5 artışla 4 milyar 433 milyon 830 bin metreküp olarak kaydedildi.

En fazla doğal gaz ithalatı geçtiğimiz yıl kasımda 2 milyar 302 milyon 970 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 685 milyon 890 bin metreküple Azerbaycan ve 682 milyon 580 bin metreküple İran olarak sıralandı.

Bu dönemde Cezayir'den ithal edilen LNG miktarı 556 milyon 690 bin metreküp oldu.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 26,5 azalış gösterdi.

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi geçtiğimiz yıl kasımda yıllık bazda yüzde 5 azalışla yaklaşık 3 milyar 407 milyon 530 bin metreküpe düştü.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 10,1 artışla 1 milyar 145 milyon 990 bin metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 5,6 azalışla 789 milyon 200 bin metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 26,5 azalışla 756 milyon 90 bin metreküp olarak kaydedildi.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı kasımda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,16 artışla 5 milyar 336 milyon metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 91 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 245 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.