Petshopta yangın. Çok sayıda muhabbet kuşu öldü

Maltepe’de bir petshopta çıkan yangında çok sayıda muhabbet kuşu öldü

KAYNAK: DHA
Petshopta yangın. Çok sayıda muhabbet kuşu öldü

İş yerinde bulunan ‘Lily’ adlı köpek ise kırılan camdan atlayarak kurtuldu. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edildi.

Yangına Müdahale

Yangın, dün gece Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan bir petshopta meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalıştı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Kuşlar Öldü, Köpek Kurtuldu

Yangın sonucu iş yeri kullanılmaz hale geldi. Petshopta bulunan çok sayıda muhabbet kuşu ise dumandan etkilendi ve öldü. İş yerinde kalan ‘Lily’ adlı köpek ise kırılan camdan atlayarak kendini kurtardı. Köpeğin sahibi ve mahalleli, yangına üzüldüklerini söylediler. Mahalle sakini Nevin Bulutyaran, “Yakında oturuyoruz. Balıklar vardı, köpeği vardı. Severdik onu. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabi. Kuşlar vardı kapısının önüne koyardı” dedi.

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