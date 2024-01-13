Peugeot Panoramik i-Cockpit 2023 Bağlantılı Araç Ödülünü kazandı

Otomotiv üreticisi Peugeot, tasarımları ve çözümleriyle tüketicilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Gerçekleştirdiği yenilikçi tasarımlarla sektörde dikkatleri üzerine çeken Peugeot, tanıttığı yeni E-3008 ile segment standartlarına yeni bir yorum getirmişti. Araçla birlikte tanıtılan ve E-3008 kadar ilgi gören yeni Panoramik i-Cockpit, Almanya’da Auto Bild ve Computer Bild okuyucularından ödül aldı. Yeni Panoramik i-Cockpit, her iki mecranın okuyucuları tarafından “Eğlence” kategorisinde 2023 Bağlantılı Araç Ödülü’ne (Connected Car Award) layık görüldü.

10 MİLYONA ULAŞTI

Ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Peugeot Ürün Müdürü Jérome Micheron şunları söyledi: “Bugüne kadar 10 milyonu aşkın müşteriye ulaşan Peugeot i-Cockpit, başarılar ve gelişmelerle dolu 10 yıl boyunca hiçbir zaman böylesine kapsamlı bir değişim yaşamamıştı. Tamamen güvenli, sezgisel sürüşü ve araç içi rahatlığı bir sonraki seviyeye taşıyor.”

YENİ KOKPİTTE FARKLI DETAYLAR

Peugeot’nun yeni kokpit çözümü, ön konsolun üzerinde 21 inçlik yüksek çözünürlüklü bir panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve en sık kullanılan işlevlere hızlı erişim için ayrı ayrı yapılandırılabilen kumandalara (i-Toggles) sahip. Panoramik ekran, yolcu bölmesinden görülemeyen özel bir çözümle ön konsolun üzerine monte ediliyor. Bu çözüm, dokunmatik ekrana erişimi ve 21 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü panoramik ekranın görüşünü iyileştiriyor. Panoramik ekranın sol tarafında, direksiyon simidinin üzerindeki gösterge ekranında sürüşle ilgili tüm bilgiler gösteriliyor. Sağ tarafta ise havalandırma, navigasyon, medya ve bağlantı sistemlerini kontrol etmek üzere kullanılabilen dokunmatik ekran yer alıyor.

BAĞLANTILI ARAÇ ÖDÜLLERİ 10 YILDIR DÜZENLENİYOR

Auto Bild ve Computer Bild, Bağlantılı Araç Ödüllerini onuncu kez düzenledi. Ödüllerde, teknoloji şirketlerinin, tedarikçilerin ve otomobil üreticilerinin en iyi fikirleri yarışırken autobild.de ve Computer Bild üzerinden okuyucular tarafından oylandı. Otomotiv endüstrisinin dijital dönüşümüne adanmasıyla öne çıkan ödüllerde dijital trend belirleyiciler mobiliteyi daha güvenli hale getiriyor, sürdürülebilirliğe daha fazla katkıda bulunuyor, daha iyi bir sürüş deneyimi sağlıyor ve eğlenceyi yeni bir boyuta taşıyor. Her yıl en yenilikçi şirketler, Güvenlik, Eğlence, Yeni Mobilite ve Öncü Ödülü de dahil olmak üzere 7 farklı kategoride ve 2 editör ödülüyle onurlandırılıyor.