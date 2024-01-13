Mansur Yavaş Belediye çalışanlarına dev zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye işçilerinin toplu sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl ocak ayından bu yana maaşlarda yüzde 151 oranında artış sağlandığını açıkladı.

YÜZDE 70 ZAM

Yavaş, işçilerin maaşları ve tüm sosyal haklarında yüzde 70 artış yapıldığını ifade etti. Ayrıca, belediye başkanı, gelecek dönemde yapacakları zam oranının şu an için yüzde 70 olduğunu belirtti.

Yavaş, konuşmasında belediye yönetiminin politikalarını ve personel politikasını da vurgulayarak, göreve geldikten sonra hiçbir personelin siyasi nedenlerle işten çıkarılmadığını ve ekmeğini emeğiyle kazanan herkesin yanında olduklarını ifade etti. Ayrıca, belediye başkanı, işçilere yapılan zammın enflasyon nedeniyle eriyebileceğini ancak yine de yanlarında olacaklarını belirtti.

"MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU ALARAK YENİDEN YÖNETİM"

Yavaş, sözleşme imza töreninde işçilere yapılan zam oranlarıyla ilgili detayları paylaştı. Maaşlarda yüzde 151 artışın yanı sıra yemek ücretlerinin de belirlenen üst limit olan aylık 4 bin 862 liraya yükseltildiğini söyledi. Yavaş, bu artışların sosyal haklara da yansıdığını vurgulayarak, toplu sözleşme imza töreninde bulunan işçilere teşekkür etti.

Konuşmasında, belediye yönetiminin eleştirilere karşı duruşunu ve personeline olan güvenini vurgulayan Yavaş, gelecek dönemde yapacakları zam oranının yüzde 70 olduğunu belirterek, mecliste çoğunluğu almak suretiyle tekrar yönetime gelmeyi hedeflediklerini söyledi.