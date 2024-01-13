Mansur Yavaş Belediye çalışanlarına dev zam yaptı

Kaynak: AA / ANKA
Mansur Yavaş Belediye çalışanlarına dev zam yaptı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptıklarını belirtirken yaklaşan yerel seçimler için de mesaj verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye işçilerinin toplu sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl ocak ayından bu yana maaşlarda yüzde 151 oranında artış sağlandığını açıkladı.

YÜZDE 70 ZAM

Yavaş, işçilerin maaşları ve tüm sosyal haklarında yüzde 70 artış yapıldığını ifade etti. Ayrıca, belediye başkanı, gelecek dönemde yapacakları zam oranının şu an için yüzde 70 olduğunu belirtti.

Yavaş, konuşmasında belediye yönetiminin politikalarını ve personel politikasını da vurgulayarak, göreve geldikten sonra hiçbir personelin siyasi nedenlerle işten çıkarılmadığını ve ekmeğini emeğiyle kazanan herkesin yanında olduklarını ifade etti. Ayrıca, belediye başkanı, işçilere yapılan zammın enflasyon nedeniyle eriyebileceğini ancak yine de yanlarında olacaklarını belirtti.

"MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU ALARAK YENİDEN YÖNETİM"

Yavaş, sözleşme imza töreninde işçilere yapılan zam oranlarıyla ilgili detayları paylaştı. Maaşlarda yüzde 151 artışın yanı sıra yemek ücretlerinin de belirlenen üst limit olan aylık 4 bin 862 liraya yükseltildiğini söyledi. Yavaş, bu artışların sosyal haklara da yansıdığını vurgulayarak, toplu sözleşme imza töreninde bulunan işçilere teşekkür etti.

Konuşmasında, belediye yönetiminin eleştirilere karşı duruşunu ve personeline olan güvenini vurgulayan Yavaş, gelecek dönemde yapacakları zam oranının yüzde 70 olduğunu belirterek, mecliste çoğunluğu almak suretiyle tekrar yönetime gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

aa-20240112-33424092-33424089-abb-ile-sendikalar-arasinda-personel-maaslarina-yonelik-ek-protokol-imzalandi-small.jpg

aa-20240112-33424092-33424090-abb-ile-sendikalar-arasinda-personel-maaslarina-yonelik-ek-protokol-imzalandi-small.jpg

aa-20240112-33424092-33424088-abb-ile-sendikalar-arasinda-personel-maaslarina-yonelik-ek-protokol-imzalandi-small.jpg

İlgili Haberler
Peugeot Panoramik i-Cockpit 2023 Bağlantılı Araç Ödülünü kazandı
Peugeot Panoramik i-Cockpit 2023 Bağlantılı Araç Ödülünü kazandı
Mansur Yavaş'tan sert açıklama: "İftiralarla seçim kampanyası yönetenlerin..."
Mansur Yavaş'tan sert açıklama: "İftiralarla seçim kampanyası yönetenlerin..."
Mansur Yavaş aday olmam resti çekti mi? Fatih Altaylı'ya telefonda her şeyi anlattı
Mansur Yavaş'a AKP'den adaylık teklifi. Bomba iddia
Son Haberler
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Süper Kupa resti: 100. yılımızda Trabzonspor takımı Arabistan'a gitmez Spor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Süper Kupa resti: 100. yılımızda Trabzonspor takımı Arabistan'a gitmez
Peugeot Panoramik i-Cockpit 2023 Bağlantılı Araç Ödülünü kazandı Otomotiv
Peugeot Panoramik i-Cockpit 2023 Bağlantılı Araç Ödülünü kazandı
Atatürk'e izin vermeyen Araplar İspanyollara tören yaptırdı. Arapçılar bu da mı gol değil? Gündem
Atatürk'e izin vermeyen Araplar İspanyollara tören yaptırdı. Arapçılar bu da mı gol değil?
Kanserin büyümesini ve yayılmasını engelliyor. Bu bitki başka bitki Şifalı Bitkiler
Kanserin büyümesini ve yayılmasını engelliyor. Bu bitki başka bitki
13 Ocak Cumartesi TV yayın akışı: 13 Ocak Cumartesi hani diziler var? Magazin
13 Ocak Cumartesi TV yayın akışı: 13 Ocak Cumartesi hani diziler var?
Tayvan başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Tayvan başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başında
Kuzukulağı otu göz sağlığını böyle koruyor Şifalı Bitkiler
Kuzukulağı otu göz sağlığını böyle koruyor