Peygamberler şehrinde kiliseye dadanan hırsız

Kaynak: İHA
Peygamberler şehrinde kiliseye dadanan hırsız

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, tadilat çalışmaları devam eden bir kiliseye giren hırsız, bronz şamdanları çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan tadilat halindeki bir kiliseye giren hırsız, bronz şamdanları çaldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Duvarın üzerinden atlayarak kiliseye giren hırsız, içeride bir süre gezindikten sonra bronz şamdanları alarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde kiliseye gelen Pastör Eyüp Badem, şamdanların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın kimliğini kısa sürede tespit etti. Hırsız, yapılan operasyonla yakalanarak polis karakoluna götürüldü.

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