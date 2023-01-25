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Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki söz düellosu devam ediyor. Son açıklama Fenerbahçe'den geldi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 04:20
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki düello sürüyor

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendilerini kamuoyu önünde tartışmaya davet etmesini futbolu saha dışına taşıma çabası olduğunu ileri sürmüştü.

Özbek, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'a" hitabıyla başlayan yanıtında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübünün Türk futbolunda 'Herkes için adalet' arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de benim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız. 

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz." 

FENERBAHÇE: YİNE ŞAŞIRMIYORUZ

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un davetine yanıtıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dursun Özbek'in sarı-kırmızılıların Twitter adresinde yer alan açıklamasının alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan, hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonların önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler! 'Tarih, tekerrürden ibarettir.' Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz..."

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