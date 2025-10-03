PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Arda Kardeşler'e ceza verdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.



İşte PFDK'nın açıklaması;

"Üst Klasman Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?



Arda Kardeşler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçında orta alanda verdiği bir kararla gündem olmuştu.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" açıklaması yapmıştı.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." sözlerini sarf etmişti.

PFDK Sakaryaspor-Sivasspor maçı kararını açıkladı!

Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...

ARDA KARDEŞLER'İN AÇIKLAMALARI

Arda Kardeşler'in, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." açıklamasının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu ve Arda Kardeşler bir görüşme yapmıştı.

Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı

Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler

Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...