PFDK'dan ceza yağdı

PFDK Beşiktaş'a, Giresunspor'a ve Kayserispor'a para cezası verdi.

PFDK'dan ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 250 bin TL, Giresunspor'a 56 bin TL ve Kayserispor’a ise 84 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Disiplin kurulu ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 22.04.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 23.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105 ve 106 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 24.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN D, E, KUZEY TRİBÜN L, SPOR TOTO TRİBÜN D, E, L, FENERİUM ÜST TRİBÜN D, C, bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 24.04.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 23.04.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 235 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

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