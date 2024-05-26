PFDK'dan şok ceza. Maça saatler kala açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçı ile ilgili dosyayı karara bağladı.

Karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Serdar Topraktepe bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında sahaya çıkamayacak.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

1-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE’nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.