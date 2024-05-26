Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş çıkış. Fenerbahçeliler çok sevindi

Süper Lig’in kaderini belirleyecek kritik mücadelede, Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor ve zirve yarışındaki Galatasaray bu akşamki karşılaşmada en az birer puan hedefliyor. Çünkü bu sonuç Konyaspor'u ligde tutacak, Galatasaray'ı da şampiyon yapacak.

Konyaspor cephesi, taraftarlarına yönelik “Sen gelmiyor musun?” başlıklı bir video yayınlayarak, Galatasaray maçı için büyük bir çağrıda bulundu. Videoda, “Kenetlen başka Konyaspor yok!” ifadesiyle birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Galatasaray'ın yenilmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe'nin taraftarları da bu videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

Eğer Konyaspor galibiyetle ayrılır ve Fenerbahçe de kendi sahasında İstanbulspor’u yenmeyi başarırsa, şampiyonluk kupası Fenerbahçe’nin olacak.