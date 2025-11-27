UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Ferençvaroş ile karşılaşacak. Kritik mücadele 20.45'te başlayacak.

TRT, bu maçı TRT 1 yerine TRT Spor'dan yayınlama kararı aldı.

A MİLLİ TAKIM'IN BASKETBOL MAÇI YAYINLANACAK

TRT, 1. kanalından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynayacağı mücadeleyi yayınlayacak. Millilerin, Bosna ile yapacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

TRT'nin kararı sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal meyda hesabı üzerinden tepkilerini gösteren paylaşımlar yaptı. TRT, bu sezon Türk takımlarının tüm maçlarını 1. kanaldan yayınlamıştı.