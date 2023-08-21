Photoshop’un babası John Warnock hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe’un kurucu ortağı ve Photoshop’un mimarı John Warnock, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Photoshop’un babası John Warnock hayatını kaybetti

Warnock’un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Warnock, teknolojik yenilikleriyle dünyayı değiştirdiği ve sektör için ilham kaynağı olduğu için birçok ödül ve onur derecesi aldı.

Adobe’yi 1982’de Charles Geschke ile Birlikte Kurdu

John Warnock, 1982 yılında Xerox’ta iş arkadaşı olarak tanıştığı Charles Geschke ile birlikte Adobe’yi kurdu. Şirket, grafik tasarım, web tasarım, video düzenleme, animasyon ve dijital yayıncılık gibi alanlarda lider konuma geldi. Şirketin ilk ürünü olan Adobe PostScript, masaüstü yayıncılık devrimini ateşleyen çığır açıcı bir teknolojiydi. Şirketin en popüler ürünlerinden biri olan Photoshop ise fotoğraf düzenleme programı olarak milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

2000’de CEO Olarak Emekli Oldu, 2017’de Yönetim Kurulu Başkanlığından Ayrıldı

John Warnock, Adobe’un CEO’su olarak 2000 yılında emekli olduktan sonra 2017 yılına kadar Charles Geschke ile yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdü. O tarihten bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini ölümüne dek sürdürdü. Warnock, aynı zamanda bilgisayar bilimi alanında önemli çalışmalara imza attı. PostScript ve PDF gibi formatların geliştirilmesinde rol oynadı.

Birçok Ödül ve Onur Derecesi Aldı

John Warnock, hayatı boyunca birçok ödül ve onur derecesi aldı. Bunlar arasında Ulusal Mühendislik Akademisi Üyeliği, Ulusal Bilim Madalyası, Bilgisayar Tarihi Müzesi Onur Listesi Üyeliği ve Turing Ödülü sayılabilir. Ayrıca Başkan Barack Obama tarafından prestijli Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası; IEEE Bilgisayar Topluluğu tarafından Bilgisayar Girişimcisi Ödülü; Amerikan Elektronik Derneği Başarı Madalyası ve bilgi bilimi ve iletişimine katkılarından dolayı Marconi Ödülü ile ödüllendirildi.

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