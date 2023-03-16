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Piiz grubunun üyesini yaralayan sanığın 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbeden sanık Bilge Kaan Korkmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:46
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Piiz grubundan Mehmet Dudarık'a saldıran sanığın 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Piiz grubunun üyesini yaralayan sanığın 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi göre 15 Aralık 2022'de sanık Korkmaz ve arkadaşları, Dudarık'ın da üyesi olduğu müzik grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gitti.
Sahneden inen Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Dudarık'ın özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen Korkmaz, tartışma esnasından Dudarık'ın yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezinin bahçesinde darbetti. Sanık Korkmaz daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a yaklaşarak yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Dudarık'ı yumruklamaya devam eden Korkmaz'ı çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Korkmaz, dosyaya giren ifadesinde arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına basıldığını, bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu söyledi.
Akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia eden Korkmaz, şunları anlattı:

"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefonla görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

13 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Adli muayene raporunda müştekilerin yüzlerinde kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralandıkları belirtilen iddianamede, "Mehmet Dudarık'ın, adli muayene raporunda belirtildiği üzere hayati tehlike geçirecek, vücudunda kemik kırığı oluşturacak, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta düzeyde olacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda sanık Korkmaz'ın, müşteki Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkında toplam 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Korkmaz, 29 Mart'ta Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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