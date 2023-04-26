Müzisyeni hastanelik eden sanığa tahliye kararı. 13 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu

Ankara'da eğlence mekânında konser veren 'Piiz' müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darp ederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine karar verildi

Müzisyeni hastanelik eden sanığa tahliye kararı. 13 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu

14 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında konser veren rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başlamıştı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki göstermişti.

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Kısa süreli gerginliğin ardından Mehmet Dudarık, dışarı çıkmıştı. Dudarık, eğlence mekânının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Mehmet Dudarık, yerde de defalarca yumruklanmıştı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılırken Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kısa süreli gerginliğin ardından Mehmet Dudarık, dışarı çıkmıştı. Dudarık, eğlence mekânının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Mehmet Dudarık, yerde de defalarca yumruklanmıştı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılırken Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Bilge Kaan Korkmaz'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Müştekiler Mehmet Dudarık ve Oğuzhan Oğuz, önceki beyanlarını yinelediklerini belirterek, şikâyetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Korkmaz da pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini savunarak tahliyesini talep etti.

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TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

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