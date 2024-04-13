Pikachu kasklı motosikletli ormana gömdü kazarken yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapabilecek suç örgütlerini belirleyip ortaya çıkarmak ve şüphelileri tutuklamak amacıyla bölgede bir operasyon düzenledi.

6 Mart 2024 tarihinde, saat 17.00 civarında Turgut Reis Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda yapılan bir denetim uçuşu sırasında, ekipler yerde doğal olmayan bir yükselti fark etti ve inceleme başlattı. Belirlenen alanda, vakumlanmış şeffaf poşetler içinde toplamda 18 kilo 265 gram bonzai bulundu.

Ardından alınan güvenlik önlemleriyle, belirlenen noktada şüpheli kişilerin yakalanması için gerekli tedbirler alındı. Kısa bir süre sonra, pikachu kaskı takmış bir motosikletli bölgeye geldi ve ağaçlık alandaki uyuşturucuları çantasına doldururken yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli üzerinde yapılan sorgulama sonucunda, M.Ç. isimli kişinin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı. Ayrıca, şüphelinin üzerinde uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 13 bin 500 TL nakit para ve bir adet şeffaf poşet bulundu.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra 7 Mart 2024 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.