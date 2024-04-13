Bahar günü yaz bastıracak. Meteoroloji'den kavurucu sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Nisan Pazartesi günü ile birlikte yurt genelinde yağışlı hava etkisi son bulacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak. Haftaya bahar mevsiminde olmamıza rağmen yaz sıcaklıkları bastıracak. Hava sıcaklıkları tüm yurtta artarken Muğla ve Aydın çevrelerinde sıcaklık artışları 7-8 dereceyi bulacak.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı İstanbul'da pazar günü 22 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi günü yine 22 derece olacak İstanbul'da sıcaklıklar daha sonrası günlerde artacak. İstanbul'da Salı günü sıcaklık 26 derece, Çarşamba ve Perşembe günü ise 25 derece olacak. İstanbul'da Nisan ayında yaz havası hakim olacak.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara'da hava sıcaklığı Pazar günü 21 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi günü biraz daha ısınarak sıcaklıklar 22-23 dereceyi bulacak. Salı Çarşamba ve Perşembe günleri ise Ankara'da adeta yaz yaşanacak. Sıcaklıklar 27'i aşacak.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı Pazar günü İzmir'de 28 dereceyi görecek. Pazartesi ise 29-30 derece sıcaklık bekleniyor. İzmir'de Salı ve Çarşamba günü sıcaklık 27 derece, Perşembe günü ise 25 derece olacak.

ANTALYA'DA HAVA DURUMU

Antalya'da hava sıcaklığı Pazar ve Pazartesi günü 28 derece olacak. Devamı günlerde bir nebze sıcaklıklar düşse de Salı ve Çarşamba günü kentte 25 derece sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü ise hava 24 derece olacak.