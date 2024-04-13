Teleferik kazasında mahsur kalan son kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Teleferik kazasında mahsur kalan son kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
Dün Antalya'da saat 17.28'de gerçekleşen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 22,5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. Kabindeki turistler kabinden çıkarılmalarını anbean kaydetti.

Son düzenlenen kurtarma operasyonunda kabinde yabancı tatilciler de bulunuyor. Turistler kendi kurtarılma anlarını saniye saniye görüntüledi. Aralarında çocuk ve turistlerin bulunduğu son grubu UMKE personeli karşıladı.

"ÇOK KÖTÜYDÜ"
Son kabinden kurtarılanlar arasında olan Serap Gül, “Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun” dedi.

Bayram tatilinde çocuklara güzel bir gün geçirtmen için geldiklerini söyleyen Yasin Gül ise zaten depremzede olduğunu, üzerine teleferik felaketini yaşadığını söyledi. Depremde yaşadıkları nedeni ile de mahsur kalmayı zor geçirdiklerini söyleyen Yasin Gül "Çocuklarkın psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza bu geldi” dedi.

Kurtarma sırasında Sağlık Bakanlığı personelinin, helikopterden inen kazazedelerin ellerini bir an olsun bırakmadığı görüldü. Kabinde mahsur kalan bir kadın ise yaşadığı korku nedeni ile uzun süre ağladı.

Kabinde mahsur kalan 4 kişilik turist kafilesi ise kendilerinin kurtarılma anını görüntüledi.

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