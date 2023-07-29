Piknik alanında silahlı kavga

Uşak’ta Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında yaşanan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Piknik alanında silahlı kavga

Olay, Uşak Merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mahallesinde bulunan Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında henüz belirlemeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

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112 Sağlık ekiplerince tabancayla vurularak yaralanan C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.Ş’yi yaralayan şüpheli A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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